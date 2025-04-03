Сочи, Краснодарский край, 3 апреля, 2025, 19:23 — ИА Регнум. Девять самолетов, совершавших рейсы в Сочи, ушли на запасные аэродромы из-за тумана, задерживаются рейсы на вылет. Об этом 3 апреля сообщил пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко.

Global Look Press

«Сегодня вечером, 3 апреля, в районе аэропорта Сочи наблюдается туман, низкая видимость. Непростые для выполнения полетов метеоусловия оказали влияние на работу воздушной гавани», — написал он в Telegram-канале.

Представитель Росавиации уточнил, что, по данным на 19:00 мск, шесть самолетов ушли в Минеральные Воды, два — в Грозный, один — в Махачкалу.

Кореняко добавил, что в аэропорту Сочи задерживаются рейсы на вылет. Все службы работают в усиленном режиме, задействован дополнительный персонал для оперативного обслуживания самолетов и пассажиров в условиях сильного тумана.

Как сообщало ИА Регнум, 25 февраля пассажиры нескольких самолетов, следовавших в Сочи, не смогли добраться до места назначения. Борты ушли на запасные аэродромы из-за сильного снегопада.

15 марта более тысячи пассажиров не могли вылететь из Норильска из-за задержки рейсов по причине непогоды. Задерживались самолеты в Абакан, Красноярск, Минеральные Воды, Москву, Новосибирск, Уфу.