Москва, 3 апреля, 2025, 19:08 — ИА Регнум. Верховный суд РФ отказался рассмотреть жалобу лишенного полномочий из-за прогулов депутата Госдумы Юрия Напсо. Об этом 3 апреля сообщили в суде.

Станислав Красильников/ТАСС

Отмечается, что депутат, прогуливавший заседания нижней палаты парламента, обратился с жалобой в Верховный суд на свое досрочное отстранение. В общей сложности он не появлялся в Госдуме около двух лет, из которых более 200 дней — без уважительной причины.

«Отказано в принятии заявления», — говорится в карточке судебного производства.

Как передавало ИА Регнум, 3 апреля Госдума досрочно и единогласно прекратила полномочия депутата от ЛДПР Напсо за неисполнение рабочих обязанностей в течение 30 и более календарных дней. Уточнялось, что он уже два года проживает в Объединенных Арабских Эмиратах.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин также отмечал, что с июня 2024 года заседания должны проходить при личном присутствии депутатов.