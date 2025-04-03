Петрозаводск, 3 апреля, 2025, 19:04 — ИА Регнум. Онежский судостроительно-судоремонтный завод продолжит работать в штатном режиме после мощного пожара, основные конструкции и оборудование не получили повреждений. Об этом 3 апреля сообщила пресс-служба главы Карелии.

Кадр из видео МЧС России

Отмечается, что спасателям удалось потушить пожар за два часа.

«Состояние пострадавших контролируем. Связались с нашими федеральными центрами для консультирования с учетом полученных рабочими травм. Окажем всю необходимую помощь», — приводит пресс-служба слова главы региона Артура Парфенчикова.

В настоящее время специалисты устанавливают причины возгорания, ущерб и характер повреждений, возникших в результате пожара.

Как передавало ИА Регнум, 3 апреля на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе вспыхнул сильный пожар. Возгорание возникло в цеху №4, в котором хранят горюче-смазочные материалы, где в этот момент велись сварочные работы.

По данным регионального главка МЧС, в результате пожара пострадали три человека, двоих из них доставили в медучреждения, один от госпитализации отказался. Позднее в этот же день пожар на территории предприятия потушили, в этих работах задействовали 17 единиц техники и участвовали около 50 специалистов МЧС.

Следственный комитет России по факту пожара возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности.