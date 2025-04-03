Бишкек, 3 апреля, 2025, 19:13 — ИА Регнум. Президент Киргизии Садыр Жапаров в рамках рабочего визита в Узбекистан встретился с главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен. Об этом 3 апреля заявила пресс-служба главы государства.

Global Look Press

Отмечается, что обсуждались вопросы развития отношений между республикой и Евросоюзом, включая расширение торгово-экономических связей, привлечение инвестиций, реализация инициатив в сфере устойчивого развития, развитие новых транспортных связей для укрепления независимости Киргизии. Жапаров подчеркнул, что взаимодействие уже приносит практические результаты.

«В период с 2021 по 2024 годы товарооборот Кыргызской Республики со странами Европейского Союза увеличился в 2,4 раза, при этом импорт вырос в 2,6 раза, а экспорт — в 1,5 раза. Это стало возможным в том числе благодаря успешной реализации Общей системы преференций, за что мы выражаем благодарность нашим европейским партнерам», — заявил глава республики.

В свою очередь глава ЕК отметила, что подписание договора о государственной границе между Киргизией и Таджикистаном — это историческое достижение, открывающее перед регионом большие возможности.

Как передавало ИА Регнум, 13 марта президент Таджикистана Эмомали Рахмон и Жапаров открыли общую государственную границу, закрытую с 2021 года. Также возобновили работу пункты пропуска «Кайрагач» в Лейлекском районе и «Кызыл-Бель» в Баткенском.

31 марта президенты Таджикистана и Киргизии подписали протокол об обмене ратификационными грамотами договора об общей границе. Затем главы государств подписали два межправительственных соглашения: «По обеспечению доступа к водохозяйственным и энергетическим объектам» и «О строительстве и использовании автомобильных дорог, обустройстве и использовании перекрестка автомобильных дорог».