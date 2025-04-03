Киев, 3 апреля, 2025, 18:50 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина пойдет на компромисс в территориальных уступках России.

Kirill Chubotin/Global Look Press Владимир Зеленский

«Если можно сделать так, чтобы найти компромисс, чтобы возвращение этих территорий произошло со временем дипломатическим путем», — процитировал его «РБК Украина».

Украинский политик признал, что подобная мера может быть единственным путем в отношении некоторых территорий. По его словам, вооруженный конфликт не может продолжаться длительное время.

Как сообщало ИА Регнум, 30 марта замминистра иностранных дел Украины Марьяна Беца, напротив, заявила, что Киев не намерен идти ни на какие территориальные компромиссы в случае заключения мирного соглашения с Россией. По её словам, украинцы не хотят «мира любой ценой». Это должен быть «всеобъемлющий, справедливый и прочный мир», пояснила дипломат.

Советник американского президента по вопросам нацбезопасности Майк Уолтц ранее заявил, что ради мирного урегулирования украинского конфликта киевскому режиму, «очевидно», придётся пойти на территориальные уступки.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в феврале в очередной раз напомнил, что регионы, которые в 2022 году вернулись в состав России, являются неотъемлемой частью страны. Президент России Владимир Путин отмечал, что Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области являются историческими территориями России.