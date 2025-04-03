Киев, 3 апреля, 2025, 18:53 — ИА Регнум. На Украине под угрозой срыва оказались съемки художественного фильм из-за того, что актер Дмитрий Ярошенко, который в нем играет главную роль, сбежал из страны. Об этом сообщил продюсер Игорь Кондратюк.

Кадр из фильма «Порох и дробь» (2012)

«Дмитрий Ярошенко, у которого где-то 80% в фильме <…> Он выехал с разрешения минкульта и не вернулся из-за страха того, что его могут мобилизовать. Это кино повисло», — рассказал продюсер 2 апреля на украинском Пятом канале.

Кондратюк добавил, что получил на съемки 40% финансирования, но не знает, каким образом продолжать работу над лентой, и когда получится снять фильм.

Как передавало ИА Регнум, на Украине постоянно сообщают о том, что мужчины сбегают из страны или пытаются это сделать, чтобы их не призвали в армию. Многие пользовались разрешением на выезд для гастролей, которое выдавал минкульт, в 2024 году в страну не вернулись 500 артистов и журналистов. В результате ведомство 3 марта 2025 года приостановило выдачу этих документов, а чиновники, которые выдавали разрешения, стали фигурантами уголовных дел.

В конце марта погранслужба Украины усилила контроль границы с Венгрией в Закарпатье на участке, через который чаще всего сбегают из страны. Для этого привлекли современную автомобильную и специальную технику, БПЛА и пилотируемую авиацию.