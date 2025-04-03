Москва, 3 апреля, 2025, 18:37 — ИА Регнум. В России стартовал третий всероссийский конкурс творческих работ «Памяти героев верны!». Об этом 3 апреля заявила пресс-служба фонда «Защитники Отечества».

Алексей Коновалов/ТАСС

Конкурс, направленный на сохранение памяти о героях и событиях спецоперации, примет работы участников в номинациях: «Эссе на тему «Я в сердце бережно храню», «Рассказ, посвященный событиям специальной военной операции», «Эссе на тему «Династия военных. Специальная военная операция рождает новое поколение героев», «Авторское стихотворение», «Авторская песня», «Авторская фотография», «Рисунок», «Короткое видео, посвященное участникам или событиям спецоперации», а также «Рассказ на тему «Волонтеры: помощь фронту».

Победители конкурса станут известны в ноябре, а в декабре состоится торжественная церемония награждения для одержавших победу в четырех группах: от 7 до 13 лет, от 14 до 17, от 18 до 35 лет и от 36 лет.

Партнерами конкурса стали общероссийское сообщество «Движение первых» и движение «Волонтеры Победы». Работы будут приниматься с 3 апреля по 7 июля.

Как передавало ИА Регнум, 11 декабря в Москве наградили победителей конкурса «Памяти героев верны!» 2024 года. Отмечалось, что от участников поступило порядка 4,5 тыс. работ из 89 регионов России.

В декабре 2024 года президент РФ Владимир Путин предложил объявить 2025 год Годом защитника Отечества — в честь участников спецоперации и в память о подвигах тех, кто сражался в разные исторические периоды за Родину. Российский лидер напомнил, что в мае состоится торжественная церемония, приуроченная к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.