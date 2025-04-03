Москва, 3 апреля, 2025, 18:27 — ИА Регнум. Более 380 тыс. газовых плит проверили в Москве за первый квартал 2025 года. об этом 3 апреля заявили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства столицы.

«Вопросы газовой безопасности находятся на особом контроле, ежегодно проводим плановое техобслуживание всего газифицированного жилого фонда столицы. За январь – март проверили работоспособность и соответствие требованиям безопасности более 380 тыс. газовых плит, что составляет свыше 20% от общего числа», – цитируются слова заммэра Москвы Петра Бирюков в Telegram-канале комплекса.

В пресс-службе отметили, что незначительные неполадки газовщики могут устранить на месте, а вот при обнаружении серьезных нарушений необходимо исключить угрозу безопасности и дать рекомендации по дальнейшей эксплуатации и ремонту.

По данным комплекса, в Москве свыше 1,8 млн семей пользуются газовыми плитами, ответственность за содержание которых лежит на собственниках или нанимателях жилых помещений. Плита может в среднем безопасно проработать 10-12 лет. далее ряд критически важных деталей может изнашиваться. Приборы становятся небезопасными и требуют замены.

Ранее, в марте, МЧС России напомнили гражданам, что исправность оборудования можно, в том числе, определить по цвету горящего газа. В идеале он должен быть синим. При горении газа жёлтым цветом необходимо выключить плиту, а затем позвонить в газовую службу по номеру 104. Ремонт оборудования необходимо доверить лишь квалифицированным специалистам, предупредили в МЧС.