Киев, 3 апреля, 2025, 18:20 — ИА Регнум. В Киеве и ряде областей Украины днем 3 апреля объявили воздушную тревогу. Информацию об этом опубликовали на сайте министерства цифровой трансформации страны.

Pavlo Bahmut/Global Look Press Киевское метро

Режим воздушной тревоги также объявили в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию. Ведомство неоднократно указывало, что российская армия на Украине наносит удары только по военным объектам, или по инфраструктуре, которая с ними связана. После 18 марта, когда президент России Владимир Путин поддержал предложение американского коллеги Дональда Трампа о взаимном прекращении РФ и Украины ударов по энергообъектам, ВС прекратили соответствующие атаки, при этом ВСУ регулярно нарушают мораторий.

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