Белград, 3 апреля, 2025, 18:29 — ИА Регнум. Память футболиста сборной России Алексея Бугаева, погибшего в зоне специальной военной операции в 2024 году, почтили 3 апреля на конгрессе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Белграде.

Уткин Игорь/ТАСС

Кроме того, во время конгресса также почтили память комментатора Василия Уткина, который ушел из жизни 19 марта 2024 года в возрасте 52 лет.

Во время минуты молчания были показаны списки людей, связанных с футболом, которые умерли в 2024 году. Среди них было свыше 50 граждан России: футболисты, арбитры и тренеры.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре 2024 года Прикубанский районный суд Краснодара приговорил Бугаева к 9,5 года колонии строгого режима за попытку сбыта наркотиков. Отмечалось, что футболист полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Суд учёл наличие ребёнка, раскаяние, а также успехи в спорте в качестве смягчающих обстоятельств при вынесении приговора.

Позже Бугаев выразил желание подписать контракт с ВС РФ и отправиться на фронт. 29 декабря футбольный агент Антон Смирнов сообщил о гибели экс-футболиста в зоне проведения спецоперации.

Уткин умер 19 марта 2024 года. На телевидении он проработал большую часть жизни, в 2017 году объявил о завершении комментаторской карьеры.