Гавана, 3 апреля, 2025, 18:12 — ИА Регнум. Россия продолжит добиваться исключения Кубы из списка стран — спонсоров терроризма. Об этом 3 апреля заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на встрече с губернатором провинции Сантьяго-де-Куба Мануэлем Фальконом Эрнандесом.

Federation Council of Russia/Global Look Press

«Россия, как и прежде, будет добиваться прекращения блокады и исключения Кубы из списка стран — спонсоров терроризма… Очень важно, что Куба объективно оценивает причины СВО и поддерживает законные требования России по безопасности», — подчеркнул он в ходе рабочего визита в республику.

Отмечается, что Гавана поддерживает требования Москвы по безопасности, кроме того, оба государства хорошо знают, что такое санкционное давление. Чернышенко добавил, что новые американские санкции против Кубы являются проявлением бессилия.

Как передавало ИА Регнум, в январе 2021 года Вашингтон внес Кубу в список стран — спонсоров терроризма. Затем в начале 2023 года Белый дом решил возобновить контакты со страной на уровне правоохранительных ведомств.

В мае 2024 году президент Кубы Мигель Диас-Канель призвал США исключить страну из произвольного списка о спонсорстве терроризма и отменить экономические санкции. Отмечалось, что республика активно сотрудничает в борьбе против терроризма.

В июне того же года глава МИД РФ Сергей Лавров указал, что таким образом США пытаются удержать ускользающую международную гегемонию через экономический, финансовый и дипломатический терроризм. Он добавил, что Москва и Гавана продолжат наращивать координацию по Латинской Америке и Карибскому бассейну.