Москва, 3 апреля, 2025, 17:58 — ИА Регнум. ​Правительство Москвы одобрило проекты создания более 2 тыс. рабочих мест в Южном и Северо-Восточном административных округах. Там построят производственный объект и деловые комплексы. Об этом 3 апреля сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«По программе стимулирования создания мест приложения труда инвесторы построят в Царицыне производственное здание, а в районах Даниловский и Марьина Роща — деловые комплексы», — процитировал его портал Градостроительного комплекса Москвы.

На улице Деловая в районе Царицыно возведут производственный объект площадью около 20,5 тыс. кв. м, а в Даниловском районе на Автозаводской улице построят общественно-деловой комплекс площадью не менее 13 тыс. кв. м. В районе Марьина Роща появится административно-деловой комплекс площадью свыше 11,5 тыс. кв. м.

Правительство Москвы утвердило программу стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) в 2019 году с целью привлечь застройщиков к возведению важных для города объектов в торговой, промышленной и других сферах. Инвесторы, предоставляя объекты с новыми рабочими местами, получают льготу по платежам на изменение вида разрешенного использования земли под жилищное строительство.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале в московском районе Ростокино в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда открылся торгово-развлекательный центр «Ботаника». Он стал частью одноименного торгово-офисного центра, где в рамках программы появится более 1 тыс. рабочих мест.

В прошлом году в Москве по программе возвели три промышленных технопарка. В Зеленоградском административном округе завершили строительство первой очереди промышленного технопарка «Алабушево». Полностью ввести объект в эксплуатацию планируется в 2026 году, после чего там смогут работать порядка 2,5 тыс. человек. Ещё один промышленный технопарк возвели в Молжаниновском районе. Работать в нём могут 600 человек. Третий, промтехнопарк «Крёкшино», функционирует в ТиНАО. На территории объекта появилось современное швейное производство и около 300 новых рабочих мест.