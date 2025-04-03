Москва, 3 апреля, 2025, 17:54 — ИА Регнум. Слова президента Сербии Александра Вучича о роли Красной армии в освобождении Югославии вызывают удивление. Об этом 3 апреля заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Максим Блинов/РИА Новости

«Вызывает удивление, что президент Сербии не нашел нужных слов, особенно в год 80-летия Победы, для того, чтобы почтить память тех, кто в рядах Красной армии освобождал Европу и, в частности, Югославию», — отметила она в ходе брифинга.

Захарова напомнила, что при освобождении Югославии погибли 10 тыс. военнослужащих Красной армии, еще 21 тыс. получили ранения или пропали без вести. Кроме того, 6 тыс. советских граждан воевали в составе Народно-освободительной армии Югославии, потери среди них составили 1,5 тыс. человек.

«Я не берусь судить, являются ли эти люди, их жизни, их подвиг ограниченными или безграничными. Они жертвовали своими жизнями, не думая о лимитах. Сражались мы с сербами против врага вместе», — подчеркнула Захарова.

Дипломат также отметила, что более 2 тыс. красноармейцев получили югославские ордена и медали. Она назвала прежние власти республики более щедрыми в оценках, чем сейчас. Представитель МИД допустила, что фраза Вучича была просто неверно выстроена, и призвала сербских коллег находить правильные слова, а также не забывать о роли Красной армии в освобождении Сербии.

Как передавало ИА Регнум, Вучич 1 апреля заявил, что основной вклад в освобождении Югославии сыграла армия республики, а помощь Красной армии была ограниченной. Он также назвал геноцидом против сербов действия нацистов и их приспешников — хорватских усташей.

Советские войска внесли решающий вклад в освобождение балканских стран от немецко-фашистских захватчиков. Особое значение имела Белградская стратегическая операция, проводившаяся с 28 сентября по 20 октября 1944 года силами 3-го Украинского фронта во главе с маршалом Фёдором Толбухиным при активном участии югославских партизан, возглавляемых Иосипом Броз Тито. В ходе операции была освобождена территория Сербии, что историки оценивают как поворотный этап в ходе боев на Балканском полуострове.