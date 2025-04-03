Амстердам, 3 апреля, 2025, 18:03 — ИА Регнум. Правоохранители Нидерландов задержали водителя, автомобиль которого загорелся на центральной площади Дам в Амстердаме. Об этом 3 апреля сообщила нидерландская полиция.

Кадр из видео

«Мы задержали водителя загоревшегося автомобиля», — говорится в сообщении полиции в соцсети X (ранее Twitter).

Уточняется, что задержанным оказался проживающий в провинции Северная Голландия подданный Нидерландов.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 3 апреля на амстердамской центральной площади Дам загорелся автомобиль, в результате чего пострадал водитель. В полиции отметили, что возгорание, по предварительным данным, мог спровоцировать сам водитель, сделавший это с определенным умыслом. Правоохранители не уточнили, с каким именно.