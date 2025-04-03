Москва, 3 апреля, 2025, 17:50 — ИА Регнум. В поезде Москва — Санкт-Петербург перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» с 4 апреля появятся места класса «Гранд де люкс», билеты на которые стоят более 300 тыс. рублей. Информация о вагонах есть на официальном сайте компании.

Александр Щербак/ТАСС

Уточняется, что купе расположены в персональном вагоне-салоне. По информации перевозчика, такой вагон будет добавляться к составу только в пятницу и воскресенье на протяжении всего апреля.

В купе размещена спальня с большой кроватью, гостиная с диваном и шкафом, просторная столовая, кабинет, ванная комната с душем и туалетом, кондиционер и телевизор.

Отмечается, что в цену входят ужин и завтрак, трансфер в городе прибытия, который вызовет проводник, и возможность пребывания в бизнес-зале при отправлении из Петербурга.

В апреле 2024 года сообщалось, что в России в туристическом поезде «Жемчужина Кавказа» появится новый специализированный вагон-спа с душевыми кабинами, инфракрасной сауной и зоной для отдыха. Кроме того, в вагоне будет предоставляться услуга стирки и глажки белья, заказать которую можно будет у проводника вагона-спа.