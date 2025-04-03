Виндзор, Канада, 3 апреля, 2025, 17:48 — ИА Регнум. В канадском городе Виндзор транснациональному автомобильному концерну Stellantis на две недели пришлось приостановить работу из-за новых пошлин США. Об этом 3 апреля заявила газета The Globe and Mail.

Global Look Press

«Концерн заявил, что существует несколько факторов, влияющих на это решение, при этом основным фактором… стало объявление президента США Дональда Трампа о тарифах США», — цитирует издание слова главы местного профсоюза Unifor Local 444 Джеймса Стюарта.

Отмечается, что тарифная политика Вашингтона создает неопределенность во всей автомобильной отрасли и негативно влияет на производство машин не только в Канаде, но также в США и Мексике.

Приостановка работы завода произойдет 7 апреля.

Как передавало ИА Регнум, 2 апреля американский лидер подписал указ о введении пошлин в 25% на импорт легковых автомобилей, легких грузовиков и автозапчастей. По его словам, такая мера нужна для защиты национальной безопасности — в США производится лишь половина автомобилей из общего числа продаваемых в стране, при этом ни одной из американских автомобильных компаний не разрешено работать в других странах

Премьер-министр Марк Карни также в ответ на пошлины США пригрозил введением ответных тарифов. Уточняется, что Вашингтон дал понять Оттаве, что может ввести и другие ограничения в стратегических секторах экономики, включая фармацевтическую промышленность, лесоматериалы и полупроводники.