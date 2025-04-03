* — внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов, лицо, признанное в РФ иноагентом; ** — организация признана в РФ экстремистской и ликвидирована

Екатеринбург, 3 апреля, 2025, 17:35 — ИА Регнум. В отношении отца экс-директора ФБК (организация признана в РФ экстремистской и ликвидирована) Леонида Волкова (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, лицо, признанное в России иноагентом) возбуждено уголовное дело о финансировании ФБК. Об этом 3 апреля сообщили в силовых структурах.

Социальные сети Отец Леонида Волкова (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, лицо, признанное в России иноагентом)

«В отношении Михаила Волкова возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ («Предоставление средств, заведомо предназначенных для обеспечения деятельности экстремистской организации»), он — подозреваемый», — привел заявление представителя силовиков ТАСС.

Доктор физико-математических наук, профессор УрФУ 69-летний Михаил Волков постоянно проживает в Екатеринбурге.

Как сообщало ИА Регнум, бывший глава ФБК Волков 3 апреля заявил, что сотрудники Федеральной службы безопасности в Екатеринбурге проводят следственные действия в квартире его отца, который «якобы отправлял донаты ФБК». Он пояснил, что у него нет связи с родителями и он узнал обо всем от адвоката. Волков опроверг появившуюся в СМИ информацию о задержании его отца, добавив, что пока нет никаких сведений о возбуждении уголовного дела.

ФБК в июне 2021 года признан экстремистской организацией и ликвидирован по решению суда. Леонид Волков, проживающий за границей, объявлен в розыск.