Москва, 3 апреля, 2025, 17:23 — ИА Регнум. Модернизацию подвижного состава Московских центральных диаметров (МЦД) завершат в течение двух лет. Об этом 3 апреля сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Завершим ремонт здания пассажирского терминала Ленинградского вокзала, модернизацию подвижного состава МЦД и начнём обновлять поезда ярославского направления МЖД», — написал он в Telegram-канале.

Собянин отметил, что за два года построят и реконструируют семь московских городских вокзалов, в числе которых Петровско-Разумовская МЦД-1, Курская МЦД-2/МЦД-4, Москва-Сити МЦД-1, Серп и Молот МЦД-2/МЦД-4, Железнодорожная МЦД-4, Беговая МЦД-1/МЦД-4, а также Царицыно МЦД-2.

Как сообщало ИА Регнум, в январе Собянин и генеральный директор РЖД Олег Белозёров открыли в столице современный городской вокзал Щербинка МЦД-2. Из устаревшей остановки пригородных электричек его преобразили в современный железнодорожный вокзал с кассами, турникетами, информационными табло и навигацией в едином стиле. Для маломобильных пассажиров там создали безбарьерную среду, включающую четыре эскалатора и четыре лифта.