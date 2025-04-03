Москва, 3 апреля, 2025, 18:11 — ИА Регнум. Украинские власти никогда ничего не делали для улучшения экологической ситуации в Новороссии и Донбассе. Об этом 3 апреля заявил заместитель председателя Совбеза России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

Jens Büttner/Global Look Press

Он отметил, что в России экологическая обстановка остается очень непростой в ряде мест.

«Я не говорю о том, что на новых территориях, вернувшихся в родное лоно, этим вообще никто не занимался, и там, вы сами знаете, какая ситуация», — отметил Медведев на заседании комиссии «Единой России» по итогам реализации народной программы за 2024 год.

Он указал на то, что где-то это объяснялось боевыми действиями. Но есть и другая причина — отношение, которые было у Киева к Херсонской и Запорожской областям и к республикам Донбасса.

«Поэтому и там (в новых регионах. — Прим. ред.) этим тоже придется заниматься», — заявил Медведев.

Как сообщало ИА Регнум, Донецкая и Луганская Народные Республики воссоединились с Россией в 2022 году по итогам референдумов, проведенных 23–27 сентября 2022 года. Договор о вхождении Донбасса и Новороссии в состав России был подписан 30 сентября 2022 года.

Россия ведет восстановление инфраструктуры Новороссии и Донбасса. Президент Владимир Путин в конце прошлого года заявил, что у страны хватит сил и средств для восстановлениям своих исторические земель. Он подчеркнул, что в стране действует огромная программа для восстановления и развития новых территорий.

В конце марта председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что в новых регионах страны восстановлено и построено около 22 тыс. объектов.