Вашингтон, 3 апреля, 2025, 17:20 — ИА Регнум. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп не ввел торговые пошлины в отношении товаров из России, Белоруссии, Кубы и КНДР, потому что эти страны уже находятся под санкциями США. Об этом 3 апреля рассказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Shatokhina Natalia/Global Look Press

Она отметила, что действующие санкции против этих стран и так достаточно строгие, и Соединенные Штаты сейчас не рассматривают введение дополнительных пошлин.

При этом Левитт подчеркнула, что в будущем Россия все еще может оказаться под «дополнительными жесткими санкциями», передал ее слова портал Axios.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Трамп 2 апреля обнародовал список стран, с которых будут взиматься взаимные тарифы. Наиболее высокие пошлины будут действовать в отношении Камбоджи (49%), Вьетнама (46%), Таиланда (36%), Китая (34%), Тайваня (32%) и других государств. Президент США подчеркнул, что с Евросоюза Соединенные Штаты будут взимать 20%. При этом он назвал ЕС «жесткими торговцами» и обвинил их в том, что они «обдирают» США.

Всего в список Трампа попали 185 стран, в том числе Украина. Взаимные тарифы вступят в силу 9 апреля. России и Белоруссии в этом перечне нет.

Кроме того, американский лидер подписал указ о введении пошлин в размере 25% на импорт легковых автомобилей, легких грузовиков и автозапчастей, объяснив это защитой национальной безопасности. По словам главы Белого дома, сейчас в США производится только половина автомобилей от общего числа продаваемых в стране машин.

После объявления пошлин Трампом зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что американский лидер своим решением «жестко нагнул» мировую экономику, а последствия от принятого им решения будут глобальными. По его словам, старые торговые цепочки будут разорваны, однако на их месте возникнут новые. Он также подчеркнул, что российская экономика, несмотря на отсутствие торговли с ЕС и США, всё равно продолжает развиваться.