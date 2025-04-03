Великий Устюг, Вологодская область, 3 апреля, 2025, 17:20 — ИА Регнум. В рамках народной программы партии «Единая Россия» в городе Великом Устюге ремонтируют детский сад.

Пресс-служба вологодского регионального отделения партии «Единая Россия» В Великом Устюге ремонтируют детсад по программе «Единой России»

Как сообщили в пресс-службе вологодского регионального отделения партии, на данный момент почти все демонтажные работы в детском саду «Улыбка» завершены. Демонтированы электрика, внутренние створки окон, напольные покрытия, стяжка пола, керамическая плитка, двери, оконные откосы и покрытие стен.

На первом этаже детского учреждения уже завершена стяжка полов. На втором этаже в настоящее время готовится основание для новой стяжки. Параллельно идет подготовка стен к оштукатуриванию. В подвале детского сада возводят перегородку для теплоузла, устанавливают освещение. В ремонтируемых помещениях подвала уже уложены наливные полы.

Одновременно с внутренними работами на территории детского сада проведены работы по благоустройству, включающие уборку деревьев и демонтаж устаревших построек.