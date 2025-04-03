Берлин, 3 апреля, 2025, 17:29 — ИА Регнум. Веденные президентом США Дональдом Трампом торговые пошлины в отношении Евросоюза обернутся экономической катастрофой для Германии. Об этом 3 апреля написало издание Bild со ссылкой на немецких экономистов.

СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Александр Федоров

Уточняется, что, согласно расчетам Института немецкой экономики в Кёльне, за четыре года президентского срока Трампа эти тарифы могут обойтись для ФРГ в 200 млрд евро, а падение ВВП страны к 2028 году составит около 1,5%.

«Для Германии пошлина в 20% — это экономическая катастрофа», — заявили в беседе с изданием авторы исследования Юрген Маттес и Самина Султан.

Как сообщало ИА Регнум, 2 апреля глава Белого дома опубликовал список стран, с которых США планируют взымать взаимные пошлины. Евросоюзу придется уплачивать американцам 20% от стоимости товаров. Самые высокие пошлины планируется брать с товаров из Камбоджи (49%), Вьетнама (46%), Таиланда (36%), Китая (34%) и Тайваня (32%). При этом в списке нет России, однако вводятся 10%-ные пошлины в отношении товаров с Украины.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц 3 апреля назвал новые торговые пошлины США ошибкой, от которой пострадает весь мир. По словам главы немецкого правительства, в этой ситуации все только проиграют.

Позднее в этот же день зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отметил, что американский лидер своими пошлинами «жестко нагнул» мировую экономику, а последствия от принятого им решения будут глобальными. Он добавил, что экономика РФ продолжает развиваться, несмотря на отсутствие торговли с Евросоюзом и США.