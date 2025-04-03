Москва, 3 апреля, 2025, 17:46 — ИА Регнум. Космонавты «Роскосмоса» поздравили фонд «Защитники Отечества» с двухлетней годовщиной. Об этом сообщили в пресс-службе государственной организации.

Кадр из видео

Отмечается, что 3 апреля фонду «Защитники Отечества», созданному указом президента России Владимира Путина, исполняется два года. Поздравили организацию с праздником космонавты Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов, записав ролик прямо на борту Международной космической станции.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3957432" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Космонавты Роскосмоса поздравили фонд «Защитники Отечества»

«Сегодня фонд «Защитники Отечества» помогает нашим ветеранам скорее вернуться в мирную жизнь. И здесь особенно важна роль тех, кто первыми встречает героев — социальных координаторов. Их чуткость, сопереживание, готовность решить любой вопрос», — подчеркнул Вагнер.

Как передавало ИА Регнум, 3 апреля замминистра обороны, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева сообщила, что стандарты по протезированию были разработаны, чтобы каждый защитник России смог получить высокотехнологичное средство реабилитации, восстановиться и адаптироваться к мирной жизни.

Кроме того, 6 марта Путин во время встречи с сотрудницами фонда «Защитники Отечества» назвал помощь участникам спецоперации миссией, данной Богом. Глава государства подчеркнул важность постоянной помощи всем родным участников СВО.