Москва, 3 апреля, 2025, 17:09 — ИА Регнум. Министерство обороны России поддерживает идею о том, чтобы военкоры могли получать статус ветерана боевых действий. Об этом 3 апреля заявил заместитель министра обороны РФ Виктор Горемыкин в Госдуме.

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

Депутаты рассматривали на пленарном заседании поправки к закону «О ветеранах». Как отметил Горемыкин, этот законопроект касается только отражения вооруженного вторжения украинских формирований в приграничные регионы.

«Если рассматривать вопрос присвоения статуса ветерана боевых действий журналистам-военкорам, то надо рассматривать не только в масштабе отражения вооруженного вторжения, а в целом с учетом специальной военной операции. И это, наверное, должно быть отдельным законопроектом», — отметил он.

Горемыкин предложил разработать отдельный закон о статусе военкоров. Замминистра Минобороны также отметил, что военные корреспонденты не должны находиться в зоне боевых действий бесконтрольно.

«Мы не знаем, где он (журналист. — Прим. ред.) появился, не дай бог, попадет под FPV-дроны или же наши артиллерийские обстрелы и закончит печально», — пояснил Горемыкин.

Согласно действующему закону «О средствах массовой информации» для работающих в зоне боевых действий сотрудников СМИ предусмотрена денежная компенсация, выплачиваемая только в случае получения ранения или смерти за счет средств редакции.

Как передавало ИА Регнум, глава Минобороны России Андрей Белоусов на заседании правительства в конце февраля представил законопроект о предоставлении статуса ветерана военным, которые отражают вторжение ВСУ на территории Курской области. 3 апреля Госдума приняла закон в третьем, окончательном чтении.

Теперь статус ветерана боевых действий будет распространяться на добровольческие формирования, участвующие в отражении вторжения на территорию РФ. Нововведение коснется не только военных, но и сотрудников органов внутренних дел, Росгвардии, противопожарной службы, прокуратуры, пенитенциарной системы и Следственного комитета.