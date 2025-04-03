Вена, 3 апреля, 2025, 17:17 — ИА Регнум. Восемь стран, входящих в ОПЕК+, в ходе заседания в формате онлайн договорились увеличить добычу нефти в мае на 411 тыс. баррелей в сутки, что примерно втрое больше, чем планировалось ранее. Об этом 3 апреля сообщила пресс-служба объединения.

Global Look Press

«Ввиду сохраняющихся здоровых рыночных основ и позитивных перспектив рынка <…> восемь стран-участниц осуществят корректировку добычи на 411 тыс. баррелей в день, эквивалентную трем ежемесячным надбавкам, в мае 2025 года», — говорится в пресс-релизе ОПЕК+.

Согласно предыдущему графику, увеличение нефтедобычи странами объединения планировалось на 135 тыс. баррелей в сутки каждый месяц. В результате пересмотра этого показателя доля России вырастет не на 27 тыс., а на 79 тыс. и составит примерно 9,1 млн баррелей в сутки.

В заседании также участвовали Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман. Следующую встречу членов ОПЕК+ назначили на 5 мая. На ней примут решение о действиях членов объединения в июне.

Как передавало ИА Регнум, политолог, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ Владимир Шаповалов 24 марта спрогнозировал рост цент на нефть. По его мнению, к этому приведет решение президента США Дональда Трампа ввести новые санкции против покупателей этого сырья у Венесуэлы.

24 марта президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с коллегой из Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом аль Нахайяном в том числе обсудил сотрудничество в формате ОПЕК+. Лидеры стран договорились, что продолжает тесно координировать действия в рамках объединения.