Москва, 3 апреля, 2025, 17:04 — ИА Регнум. Экономика США сможет активно развиваться на фоне введения пошлин в отношении почти всех стран мира. Такое мнение 3 апреля выразил президент США Дональд Трамп.

Global Look Press

«Операция завершена! Пациент выжил и идет на поправку. По прогнозам, пациент станет намного сильнее, крупнее, лучше и жизнеустойчивее, чем когда-либо прежде», — написал американский лидер в своей соцсети Truth Social.

Ранее глава Белого дома также объявил о введении в стране чрезвычайного положения на фоне угрозы дефицита торгового баланса. По его словам, в торговых отношениях с другими странами мира отсутствует взаимность, а тарифные ставки и нетарифные барьеры несопоставимыми, что затрудняет американским производителям продажу своей продукции на внешних рынках.

Как передавало ИА Регнум, 2 апреля Трамп опубликовал список государств, в отношении которых с 9 апреля будут взиматься торговые пошлины. В большинстве случаев, включая Украину, тариф будет 10%, на импорт из Китая — 34%, из Камбоджи — 49%, из Вьетнама — 46%, а из стран Евросоюза — 20%. Россия и Белоруссия в этот список не попали.

На это канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что от таких пошлин пострадает мировая экономика и может произойти торговая война между ЕС и США. Премьер-министр Франции Франсуа Байру также подтвердил, что новые тарифные барьеры станут катастрофой для мировой экономики. Глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев счел пошлины Вашингтона в 10% на импорт украинских товаров «цинизмом высшего сорта».

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что Трамп введением пошлин против почти всех стран «жестко нагнул» мировую экономику, а последствия от принятого им решения будут глобальными. Он добавил, что старые торговые цепочки будут разорваны, а на их месте возникнут новые.