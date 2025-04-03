Берн, 3 апреля, 2025, 17:09 — ИА Регнум. Швейцария воздержится от немедленных ответных мер на американские пошлины, чтоб не допустить дальнейшей эскалации. Об этом 3 апреля заявила президент страны Карин Келлер-Зуттер.

Global Look Press

«Федеральный совет придерживается мнения, что дальнейшая эскалация не в интересах Швейцарии, поэтому в настоящий момент он отказывается от ответных мер и изучает другие возможности решения», — заявила Келлер-Зуттер в ходе пресс-конференции в Берне.

Она также добавила, что Федеральный совет, исполняющий еще и роль правительства в стране, проведет более глубокий анализ сложившейся ситуации и разберет варианты дальнейших действий.

Как передавало ИА Регнум, президент США Дональд Трамп 2 апреля опубликовал список стран, на товары которых с 9 апреля в США начнут взымать пошлины. Швейцарии придется уплачивать американцам почти треть от стоимости ввозимых товаров — 31%.

Для большинства стран, включая Украину, тариф будет 10%. Размер пошлин на импорт из Китая составит 34%, а при ввозе продукции из ЕС — 20%. России и Белоруссии в этом списке нет.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал ошибкой введение пошлин американскими властями. По его мнению, от этого пострадает мировая экономика. Глава немецкого правительства также заявил, что ЕС готов вести диалог с США, чтобы предотвратить торговую войну. Премьер-министр Франции Франсуа Байру в свою очередь заявил, что новые торговые пошлины, введенные со стороны США, станут катастрофой для мировой экономики.

В свою очередь зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что Трамп введением пошлин против почти всех стран «жестко нагнул» мировую экономику, а последствия от принятого им решения будут глобальными.