Москва, 3 апреля, 2025, 16:49 — ИА Регнум. Россия поможет Альянсу государств Сахеля (АГС) нарастить оборонный потенциал на фоне имеющихся террористических угроз. Об этом 3 апреля заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Britta Pedersen/dpa/picture-alliance/ТАСС

«Акцентировал готовность Москвы всячески способствовать наращиванию потенциала объединенных сил государств Сахеля, повышению их боеспособности, боеспособности и национальных вооруженных сил каждой из трех стран, подготовке военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов», — отметил Лавров по итогам переговоров с главами МИД стран АГС.

Дипломат также подчеркнул, что Россия готова содействовать государствам как в сфере безопасности, так и в экономике, международных процессах.

Альянс поддержат в упрочнении позиций Африканского континента и включению в формирующееся более справедливое многополярное устройство мира, добавил Лавров.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре 2023 года Буркина-Фасо, Мали и Нигер объявили о создании Альянса государств Сахеля с целью организации коллективной безопасности в регионе. Затем в конце января страны приняли решение выйти из Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Отмечалось, что, по мнению «сахельской тройки», организация находится под влиянием иностранных держав.

В апреле прошлого года министр внутренних дел африканской страны Мохамед Тумба выразил заинтересованность в привлечении России к тренировкам нигерийских военных. Перед этим Нигер разорвал соглашение о присутствии американских военных в стране. Газета Politico заявила, что Вашингтон начал осознавать, что стратегия воздействия на Африку по подрыву сотрудничества с Москвой не работает.

Советник президента России Антон Кобяков в ноябре отметил, что Россия видит и поддерживает борьбу африканских стран за пересмотр неоколониальных практик. Москва готова развивать с государствами сотрудничество по широкому спектру задач, подчеркнул он.