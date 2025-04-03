Варшава, 3 апреля, 2025, 16:53 — ИА Регнум. Экономика Польши из-за введенных президентом США Дональдом Трампом пошлин на товары из Евросоюза потеряет около 10 млрд злотых (2,6 млрд долларов), или 0,4% национального ВВП. Об этом 3 апреля рассказал премьер-министр республики Дональд Туск.

Global Look Press

«По предварительным оценкам, новые американские пошлины могут уменьшить польский ВВП на 0,4%, или, если осторожно упростить, потери превысят 10 млрд злотых», — написал он в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее Туск заявил, что в связи с введением Вашингтоном новых импортных пошлин Европе необходимы «адекватные решения».

Как сообщало ИА Регнум, 2 апреля Трамп обнародовал список стран, с которых планируется взымать взаимные пошлины. Глава Белого дома назвал такое решение наступлением экономической независимости для США.

В этом списке наиболее высокие пошлины планируется брать с товаров из Камбоджи (49%), Вьетнама (46%), Таиланда (36%), Китая (34%) и Тайваня (32%). При этом в нём нет России, однако вводятся 10%-ные пошлины в отношении Украины. На товары из ЕС вводятся пошлины в размере 20%.

Глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев 3 апреля назвал «цинизмом высшего сорта» введение президентом США пошлины на импорт украинских товаров. При этом он уточнил, что эти тарифы не будет особо влиять на Украину, которая экспортирует в США немного товаров.

Ранее в этот же день премьер-министр Франции Франсуа Байру заявил, что новые торговые пошлины США станут катастрофой для мировой экономики. По его словам, такое решение также представляет огромную трудность для Европы.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 3 апреля отметил, что глава Белого дома введением пошлин против почти всех стран «жестко нагнул» мировую экономику, и последствия от такого решения будут глобальными. Политик уточнил, что теперь старые торговые цепочки будут разорваны, однако вместо них появятся новые.