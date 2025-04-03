Мурманск, 3 апреля, 2025, 16:39 — ИА Регнум. СК предъявил обвинение главе закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) Видяево в Мурманской области в получении взятки в особо крупном размере. Об этом 3 апреля сообщили в ведомстве.

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«По ходатайству следователя регионального СУ СКР обвиняемому судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — сказано в сообщении.

Следствие установило, что в 2024 году фигурант помогал директору коммерческой организации в заключении гражданско-правового договора по обеспечению муниципальных нужд в ЗАТО Видяево за взятку в размере более 15 млн рублей.

В ведомстве добавили, что в период с 29 ноября прошлого года по 21 февраля этого года обвиняемый, находясь в поселке Видяево и на территории Первомайского и Октябрьского округов Мурманска, лично получил от директора организации часть взятки размером порядка 1,8 млн рублей.

Кроме того, фигуранта обвиняют в даче взятки должностному лицу в особо крупном размере.

Следствие продолжается, сотрудники СК допрашивают свидетелей, проводят обыски и собирают вещественные доказательства.

Ранее, 25 марта, по делу о получении взяток в крупном и особо крупном размерах задержали бывшего главу подмосковного Серпухова. По версии следствия, в период с января по декабрь 2024 года обвиняемый, занимая пост главы городского округа Серпухов, получил взятки от двух предпринимателей в размере 500 тыс. рублей и 9 млн 389 тыс. рублей. Деньги ему давали за покровительство деятельности организаций, с которыми были заключены муниципальные контракты.