Молдавия, 3 апреля, 2025, 16:32 — ИА Регнум. Верховный суд Молдавии отказал лидеру молдавского оппозиционного блока «Победа» Илану Шору в восстановлении удостоверяющих личность документов. Об этом 3 апреля заявил телеканал TVR Moldova.

Global Look Press

«Верховный суд 2 апреля 2025 года оставил в силе решение суда первой инстанции по делу об аннулировании Агентством государственных услуг документов, удостоверяющих личность Илана Шора», — говорится в материале.

Отмечалось, что в 2021 году Агентство государственных услуг аннулировало его удостоверение личности и паспорт, заявив, что документы были выполнены с нарушением закона, в отсутствие гражданина, а также при использовании старых фотографий. В 2022 году суд Кишинёва отклонил ходатайство адвокатов Шора в первой инстанции, затем ему отказали в апелляционном суде и Шор обратился в Верховный суд, который также признал апелляцию неприемлемой.

Как передавало ИА Регнум, в 2017 года Шора приговорили в Молдавии к 7,5 года лишения свободы по делу о банковских махинациях и запретили ему покидать страну. Затем в 2019 году он покинул Молдавию.

Вслед за отъездом из страны власти республики лишили политика депутатского иммунитета, возбудили против него три уголовных дела и объявили в международный розыск. Шор также находится под санкциями США, Великобритании, Канады и ЕС. Тем не менее в 2021 году оппозиционер снова стал депутатом Молдавии.

В апреле 2023 года апелляционный суд Молдавии заочно приговорил политика к 15 годам заключения, а деятельность партии «Шор» признали неконституционной и запретили.

В 2024 году Шор получил российское гражданство. Он также отмечал, что за это власти Молдавии могут лишить его гражданства.