Москва, 3 апреля, 2025, 16:31 — ИА Регнум. Москва создает все условия для развития киноиндустрии. Об этом заявил продюсер и член совета МРО «Деловая Россия» Георгий Житков.

Антон Новодережкин/ТАСС

Он назвал полностью оправданным решение о выделении грантов до 50 миллионов рублей съемочным группам, состоящим из московских кинокомпаний и партнеров из дружественных стран. Как заявил Житков порталу «Региональные комментарии», подобные меры не только стимулируют развитие киноиндустрии, но и способствуют притоку иностранных инвестиций, а также росту международного туристического потока.

«Сейчас Московский кинокластер — это фактически 90% всего кинобизнеса России. Он развивается не просто семимильными шагами — он в основном в Москве и развивается. […] Снимать здесь стало и комфортно, и недорого, и очень удобная система согласования локаций. Это всё непременно должно сказаться на повышении общего объема инвестиций в киноиндустрию в Московском регионе. Руководство города создает условия для развития киноиндустрии, стимулирует и не пытается никаким образом регламентировать вообще ничего — в этом преимущество. […] Они просто создают правила игры, и эти правила игры создают стимуляцию для рынка», — отметил продюсер.

В ближайшие годы мэрия Москвы планирует строительство новых киногородков, что сделает ее еще более конкурентоспособной на мировом рынке. Уже сейчас столичные локации позволяют воссоздать любой город мира — так, например, значительная часть съемок сериала «ГДР» проходила именно в Москве. Как пишет «КП», Москва остается крупнейшим центром киноиндустрии России: здесь работает 10 тысяч профильных компаний, снимается 90% отечественных фильмов и сериалов, а 92% павильонной инфраструктуры страны сосредоточено в столице.

В рамках проекта «Москва — город кино» продолжается развитие Московского кинокластера, объединяющего Киностудию Горького, кинопарк «Москино» в Новой Москве, кинозавод на Рязанском проспекте и цифровую платформу moskino.ru.