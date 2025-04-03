Москва, 3 апреля, 2025, 16:27 — ИА Регнум. Блогера Дмитрия Портнягина, его супругу и их знакомого обвиняют в отмывании денег и даче взятки. Об этом 3 апреля сообщила прокуратура Московской области.

Михаил Синицын/ТАСС

«Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летнего блогера, его супруги и их общего знакомого», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Следствие предполагает, что Портнягин в период с 2018 по 2021 год перевел свой бизнес на жену и друга ради уменьшения суммы налогов. Используя упрощенную систему налогообложения, обвиняемые заработали на неуплате более 116 млн рублей. Позже они легализовали свыше 63 млн рублей.

В прокуратуре уточнили, что жена блогера через посредников дала взятку в размере 300 тыс. рублей замначальника управления строительства префектуры Северо-Восточного административного округа Москвы, чтобы не сносили нелегальную постройку.

Также в ведомстве добавили, что обвиняемые полностью возместили ущерб, нанесенный ими в связи с уклонением от уплаты налогов.

Как передавало ИА Регнум, суд в ходе заседания 15 апреля в качестве меры пресечения для Портнягина, проходившего по делу о неуплате налогов, избрал домашний арест до 10 июня.

Адвокаты Портнягина на судебном заседании просили, чтобы подзащитного отпустили под залог 10 млн рублей. Они заявили, что деньги есть у жены обвиняемого, и предоставили подтверждающий документ.

Портнягин основал международный закрытый «Клуб 500» для состоятельных бизнесменов. Он также ведет канал на YouTube, а в марте 2024 года создал благотворительный фонд «Большое дело» для помощи военнослужащим и семьям участников спецоперации. 11 апреля 2024 года стало известно, что у блогера выявили долги по налогам на 108 млн рублей.

В тот же день Портнягин заявил, что находится в зоне СВО и готов немедленно выплатить штраф и пени. Подмосковный главк СК вечером сообщил, что бизнес-коуч возместил выявленный ущерб. 12 апреля Портнягина задержали в Ростове-на-Дону и доставили в Москву.