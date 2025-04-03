Казань, 3 апреля, 2025, 16:30 — ИА Регнум. Вахитовский районный суд Казани приговорил начальника одного из цехов Казанского порохового завода к восьми годам лишения свободы за получение взятки. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ России по Татарстану.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Следствие установило, что фигурант получал взятку за то, что подписывал исполнительную документацию с завышенными объемами по договорам на оказание услуг предприятию.

Осужденного приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и штрафу в размере 5,547 млн рублей. Также ему запрещено в течение восьми лет работать на должностях, связанных с административно-хозяйственной деятельностью в государственных и муниципальных учреждениях.

Как передавало ИА Регнум, в марте в Санкт-Петербурге по обвинению во взятке арестовали начальника радиотехнической службы главного штаба ВМФ России капитана первого ранга Олега Лопатиева. По версии следствия, он запросил 8 млн рублей у гендиректора АО «Изумруд» за покровительство. Его задержали при получении денег.

В марте суд приговорил к восьми годам колонии строгого режима экс-начальника отдела высшей квалификационной комиссии Росавиации Максима Павлюка. Было установлено, что он состоял в преступной группе, которая брала взятки с пилотов, у которых были проблемы с летными документами.