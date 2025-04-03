Вашингтон, 3 апреля, 2025, 16:13 — ИА Регнум. Американский миллиардер и глава департамента эффективности правительства (DOGE) США Илон Маск сохранит место в администрации президента США, чтоб и дальше бороться с бюрократией. Об этом 3 апреля заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Lev Radin/Global Look Press Илон Маск

«Маск пришёл, и мы сказали, что нужно сделать правительство более эффективным. Нужно сократить эту невероятно раздутую бюрократию, которая мешает воле американского народа и стоит слишком дорого», — процитировало его издание New York Post.

Вице-президент напомнил, что Маск и его сотрудники уже смогли обнаружить масштабные схемы мошенничества, а работы DOGE предстоит еще много.

По словам Вэнса, миллиардер останется близким другом и советником президента США Дональда Трампа даже когда покинет должность руководителя DOGE. Маск уже сделал многое, но работа еще не окончена, подчеркнул политик.

Как передавало ИА Регнум, Маск возглавил DOGE 20 января. Он заявил, что его новая работа станет угрозой для бюрократии, и пообещал выявлять «глупые» траты из бюджета.

Трамп 1 апреля заявил, что намерен оставить Маска на работе в правительстве на столько, на сколько сможет. Как пояснил президент США, у миллиардера — успешные компании, которые требуют времени и участия в управлении, поэтому не исключено, что бизнесмен в итоге уйдёт из правительства. Трамп уточнил, что Илон Маск может находиться на госслужбе только в течение 130 дней, он числится временным госслужащим.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подчеркнула, что Маск уволится с государственной службы лишь тогда, когда завершит свою работу в DOGE.

Сам Маск опроверг новость о том, что он якобы в течение ближайших нескольких недель покинет свой пост в администрации президента США. Растиражированные СМИ новости он назвал фейковыми.