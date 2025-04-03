Стамбул, Турция, 3 апреля, 2025, 16:04 — ИА Регнум. Спасенный русскими моряками кот по кличке Бурак из Стамбула уже четвертую неделю живет в порту Новороссийска. Об этом 3 апреля заявило «РИА Новости» со ссылкой на источник в транспортно-логистической компании FESCO.

t. me/tg_fesco

Отмечается, что тайно приплывший на корабле турецкий кот проживает на российской таможне с 11 марта.

«Путешественник обзавелся лежанкой, когтеточкой и другими атрибутами относительно комфортного существования. А переноска, в которой коту приходилось ночевать первые дни, сменилась на достаточно просторную клетку», — рассказал источник.

В компании добавили, что Бурака многие люди хотят забрать себе, однако животное не может покинуть таможенную зону без разрешения соответствующих органов. Кота также не могут отправить обратно в Турцию, потому что у него нет документов. Вдобавок ко всему надзорные органы должны ему предоставить ветеринара для проверки на предмет различных заболеваний, частного же специалиста на госграницу не пустят.

Чтобы решить проблему, представители FESCO обратились в Россельхознадзор.

В начале марта кот пробрался на российское судно и просидел в грузовом отсеке до прибытия в Новороссийск. Экипажу не удалось его вытащить, поэтому весь путь животное поили и кормили через щель. Также сообщалось, что кота хотели депортировать в Турцию.

Как передавало ИА Регнум, 10 февраля другой кот из Рима пробрался перед взлетом в пассажирский самолет и парализовал работу воздушного судна на два дня. Все попытки достать животное из отсека с электроникой не увенчались успехом, в итоге экипажу пришлось оставить дверь открытой и покинуть самолет. Кот решил покинул борт лишь спустя двое суток.