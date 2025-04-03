Амстердам, 3 апреля, 2025, 16:06 — ИА Регнум. На центральной площади Дам в Амстердаме загорелся автомобиль, в результате чего пострадал его водитель. Об этом 3 апреля сообщила полиция столицы Нидерландов в соцсети Х (ранее Twitter).

Кадр из видео

Правоохранители отметили, что возгорание, по предварительной информации, произошло по вине водителя, который мог действовать с определенным умыслом. При этом в полиции не уточнили, с каким именно.

По информации телеканала NOS, площадь из-за инцидента перекрыли, пострадавшему была оказана необходимая медпомощь.

Как сообщало ИА Регнум, 3 марта автомобиль въехал в толпу в немецком городе Мангейме. Водителя задержали сотрудники полиции. В результате инцидента два человека погибли и еще 25 получили ранения.