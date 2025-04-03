Белград, 3 апреля, 2025, 16:05 — ИА Регнум. Сербский футбольный клуб «Црвена Звезда» готов предоставить российскому футболу в качестве нейтральной арены свой стадион для проведения международных матчей. Об этом 3 апреля сообщил «Спорт-Экспрессу» генеральный директор клуба Звездан Терзич.

СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева

«Црвена Звезда» всегда была и будет со своими русскими братьями. У нас есть всё необходимое для российского футбола в вашем распоряжении», — приводит издание его слова.

При этом днем ранее президент РФС Александр Дюков заявил «Матч ТВ», что у сборной России не будет проблем в случае возможной игры на нейтральном поле в Сербии.

Как передавало ИА Регнум, весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборные России от соревнований.

Сборная России 19 марта одержала победу над командой Гренады в товарищеском матче со счётом 5:0. Позже, 26 марта, российские футболисты разгромили сборную Замбии с аналогичным счётом. Эта победа стала восьмой подряд для сборной России, а общий счет в этих поединках составил 44:0.

26 марта президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж сообщил, что сборная России 6 октября проведёт товарищеский матч против национальной команды Ирана. По его словам, матч позволит иранским футболистам лучше подготовиться к предстоящему чемпионату мира.