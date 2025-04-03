Брюссель, 3 апреля, 2025, 16:24 — ИА Регнум. Европейские страны — члены НАТО предоставили Киеву такой объем помощи, что украинская армия сможет вести боевые действия столько, сколько потребуется. Об этом 3 апреля заявил генсек НАТО Марк Рютте на встрече с госсекретарем США Марко Рубио.

Global Look Press

Обращаясь к главе Госдепа, Рютте заявил, что признателен президенту США Дональду Трампу и американскому руководству за то, что в вопросе украинского конфликта удалось «преодолеть тупик» и начать движение к миру.

«Тем временем европейцы движутся вперед, предоставляя много военной поддержки Украине. Мы видим последние цифры, что только за три месяца союзники предоставили Украине более €20 млрд помощи, что позволит им воевать столько, сколько это еще продолжится», — отметил Рютте.

Как сообщало ИА Регнум, 26 марта французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Париж выделит Киеву €2 млрд на военные нужды. Кроме того, Франция продолжит сотрудничество с Украиной в области разведки.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок 1 апреля заявила, что Берлин до 2029 года планирует выделить Киеву более €11 млрд военной помощи, в том числе €3 млрд — до конца 2025 года.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 3 апреля, комментируя новые военные расходы ЕС на помощь Киеву, заявила, что разоряющаяся Европа, судя по всему, решила «помирать — так с музыкой».

Россия и США ведут официальные переговоры по восстановлению двусторонних отношений и урегулированию ситуации на Украине. В ходе телефонных переговоров, которые состоялись у президента РФ Владимира Путина с Трампом 12 февраля и 18 марта, главы государств отмечали важность мирного разрешения украинского конфликта дипломатическим путем.

При этом российский лидер выдвинул условие, что урегулирование ситуации на Украине должно привести к долгосрочному миру. Он подчеркнул, что для этого необходимо устранить первопричины конфликта. Ключевым условием является полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву.