Москва, 3 апреля, 2025, 15:56 — ИА Регнум. Продажи новых легковых автомобилей и малотоннажных грузовиков (LCV) в России в I квартале 2025 года сократились на 26%, а в марте — на 45% в сравнении с показателями за те же периоды в 2024 году. Об этом 3 апреля сообщила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В течение первых трех месяцев в стране подали около 254 тыс. автомобилей этой категории, в марте — около 83 тыс.

«За последние 10 лет хуже, в процентном отношении, результаты марта были только в 2022 году (-59%), а первого квартала в 2015 году (-36%)», — процитировали председателя комитета автопроизводителей АЕБ Алексея Калицева в пресс-релизе организации.

По его мнению, падение продаж новых автомобилей в том числе связано с тем, что многие в России ожидают возвращения производителей, которые ранее ушли из страны. Из-за этого получился эффект отложенного спроса, поэтому ожидается, что в перспективе в РФ будут продавать больше машин. Кроме того, на объемы торговли продолжают негативно влиять высокие цены.

Как передавало ИА Регнум, в 2024 году в России продали 1,836 млн новых транспортных средств, что на 39% больше, чем 2023 году. При этом объем приобретенных легковых автомобилей вырос на 47% — до 1,554 млн единиц.

Объем производства транспортных средств в России в 2024 году вырос на 33% в сравнении с предыдущим годом. Легковых машин произвели больше на 38%, а LCV — на 27%.