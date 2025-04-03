Москва, 3 апреля, 2025, 15:42 — ИА Регнум. Американская рок-группа Linkin Park обратилась в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) с запросом на регистрацию товарного знака своего нового логотипа. Соответствующие данные появились в базе ведомства.

Jordan Strauss/AP/TASS

Уточняется, что группа подала заявку 1 апреля 2025 года из США. Под товарным знаком хотят зарегистрировать три класса товаров и услуг, среди которых продажа музыки, одежды и проведение концертов.

Рок-группа Linkin Park была основана в 1996 году. У них на счету семь студийных альбомов, проданных более 70 млн раз. Летом 2017 года группа лишилась солиста Честера Беннингтона — он покончил жизнь самоубийством. В прошлом году музыканты объявили о возвращении на сцену с новой вокалисткой Эмили Армстронг, тогда же группа представила новый логотип.

Ранее, 29 марта, американский бренд нижнего белья Victoria’s Secret подал две заявки на регистрацию товарного знака в Роспатент. Согласно заявкам, компания планирует производить и продавать в России нижнее белье, спортивную одежду, косметические средства и ряд других товаров.