Петрозаводск, 3 апреля, 2025, 15:51 — ИА Регнум. Следователи возбудили уголовное дело по факту пожара на Онежском судоремонтном заводе в Петрозаводске. Об этом 3 апреля сообщила пресс-служба Следственного управления СК РФ по Республике Карелия.

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«По факту возгорания цеха Онежского судостроительного завода в городе Петрозаводске возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ)», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Следователь осмотрел место происшествия, также были назначены необходимые судебные экспертизы. Сейчас устанавливаются все обстоятельства, причины и условия произошедшего.

Как сообщало ИА Регнум, 3 апреля на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе вспыхнул сильный пожар. Возгорание возникло в цеху №4, в котором хранят горюче-смазочные материалы, где в этот момент велись сварочные работы.

По данным регионального главка МЧС, в результате пожара пострадали три человека, двоих из них доставили в медучреждения, один от госпитализации отказался. Позднее в этот же день пожар на территории предприятия потушили, в этих работах задействовали 17 единиц техники и участвовали около 50 специалистов МЧС.

Глава Карелии Артур Парфенчинков 3 апреля рассказал, что несущие конструкции завода не пострадали в результате пожара. Он уточнил, что двое пострадавших продолжают находиться в больнице.