Москва, 3 апреля, 2025, 15:38 — ИА Регнум. «ФосАгро» рассказала об успешном опыте применения «Апагипса» — попутного продукта производства фосфорных удобрений — на международной отраслевой конференции «АПК 2.0: Инновации в производстве и внесении удобрений». Результаты многолетних экспериментов свидетельствуют о его высокой эффективности в повышении урожайности культур и борьбе с деградацией земель.

Пресс-служба «ФосАгро»

Как отметили в компании, мелиорант «Апагипс» содержит в себе множество элементов, необходимых для питания растений — кальций в виде оксида, серу в виде сульфата, фосфор в виде фосфата, кремний, цинк. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, более 50% почв мира имеют признаки деградации по более чем пяти показателям, и ежегодно ситуация ухудшается. Это ставит перед производителями сельхозпродукции задачи по поиску средств для восстановления плодородия земель.

Для производства «Апагипса» «ФосАгро» использует апатитовый концентрат магматического происхождения с Кольского полуострова, который не содержит опасных концентраций тяжёлых металлов и других токсичных примесей, встречающихся в осадочных породах. Результаты многолетних опытов подтверждают, что использование его в качестве мелиоранта нивелирует факторы, снижающие почвенное плодородие: потерю органического вещества почвы, переуплотнение, закисление, засоление, водную и ветровую эрозию, загрязнение тяжёлыми металлами и другие.

Как рассказал начальник управления по реализации фосфогипса АО «Апатит» (входит в «ФосАгро») Роман Богатырёв, в течение нескольких лет компанией проводились исследования применения «Апагипса» при выращивании картофеля, томатов, лука, моркови, зерновых культур и рапса в разных регионах России — в Московской, Астраханской, Самарской, Волгоградской, Тамбовской, Смоленской и Рязанской областях. «Помимо роста урожайности, все производители, которые применяли наш продукт, отмечали улучшение структуры почвы уже на второй-третий месяц после его внесения. Положительная динамика по внесению «Апагипса» сохранилась и на второй год. Например, в результате использования «Апагипса» при выращивании картофеля в Астраханской области отмечался рост урожайности, количества клубней и их массы, улучшение товарности продукции. Суммарный экономический эффект за два года составил 160,5 тыс. рублей на гектар», — отметил Роман Богатырёв.

В «ФосАгро» отмечают, что тенденция на увеличение урожайности, качества продукции и почвенных характеристик сохраняется в течение четырех-шести лет после внесения «Апагипса». Область применения продукта не ограничивается растениеводством. Он отлично показал себя как компонент подстилки для животных и птицы, компостирующий агент для продуктов жизнедеятельности и, кроме того, может быть задействован при производстве строительных материалов и изделий. С учетом высокой эффективности продукта и широкого диапазона его применения в прошлом году «Апагипс» был включён в федеральную программу по субсидированию. Аграриям компенсируется до 50% затрат на его использование с учетом стоимости продукта, расходов на доставку и внесение.