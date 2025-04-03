Москва, 3 апреля, 2025, 16:09 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России считает цену билетов на поезд, который будет следовать по высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург, в размере почти 9 тыс. рублей конкурентной. Об этом 3 апреля рассказал замглавы ФАС Геннадий Магазинов.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Он добавил, что ведомство не будет регулировать стоимость этих билетов.

В сентябре 2024 года заместитель министра транспорта России Дмитрий Зверев рассказал, что стоимость билета на поезд ВСМ Москва — Санкт-Петербург составит 8905 рублей.

«Мы полагаем, что ценообразование (на поездах ВСМ. — Прим. ред.) будет достаточно конкурентное. Ведь уже сейчас авиакомпании запустили тариф «шаттл», рейсы между городами летают каждые 15 минут, пользуется спросом скоростная трасса М-11 «Нева», — отметил Магазинов в беседе с ТАСС.

Он добавил, что ФАС должна обеспечить пассажирам доступность регулируемых мест в плацкарте, а стоимость билетов других категорий может находиться в свободном ценообразовании.

«Сегодня регулирование к скоростным поездам не применяется в силу законодательства. В соответствии с решением правительства ФАС предстоит распространить это также на перевозку пассажиров и (или) багажа высокоскоростным железнодорожным транспортом», — пояснил замглавы ФАС.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин заявил, что магистраль Москва — Петербург должна стать стартовым этапом развития ВСМ в стране. Он добавил, что реализация данного проекта позволит достигнуть нового уровня технологий и транспортных услуг, а также обеспечит население современными рабочими местами. Позже, 1 января, российский лидер поручил обеспечить принятие решений, необходимых для реализации проекта.

Запуск первой в России ВСМ Москва — Санкт-Петербург ожидается 1 апреля 2028 года.