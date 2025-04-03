Вашингтон, 3 апреля, 2025, 15:34 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп в преддверии празднования Пасхи отказался менять используемые для украшения Белого дома натуральные яйца на муляжи, несмотря на дефицит этого продукта в стране.

White House/Global Look Press

«Они говорили про Пасху: «Пожалуйста, не используйте яйца. Можете использовать пластиковые яйца?» Я говорю, что мы этого не хотим», — процитировал его слова телеканал NBC.

Отмечается, что, по данным Американской ассоциации производителей яиц, на Пасхальном фестивале 21 апреля гостям Белого дома будут вручены 30 тыс. яиц, которые они смогут украсить и использовать в играх. Яйца для этого пожертвуют фермеры со всей страны. При этом речь идет о непригодной для продажи из-за своего размера продукции, использование которой никак не должно сказаться на рынке на фоне дефицита.

Как сообщало ИА Регнум, 14 января телеканал CNN заявил, что в США наблюдается острый дефицит куриных яиц из-за эпидемии птичьего гриппа H5N1. Утверждалось, что из-за этого только в ноябре и декабре погибло свыше 17 млн кур-несушек.

Агентство Bloomberg 8 марта сообщило о начале предварительного антимонопольного расследования после резкого скачка цен на яйца в США. Уточнялось, что, по информации американского министерства сельского хозяйства, дюжина крупных яиц на Среднем Западе стоила в среднем 8,41 доллара, что является рекордно высокой ценой, и превышает на 200% цены на эту же продукцию годом ранее.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт 19 марта заявила, что администрация экс-президента США Джо Байдена перед своим уходом убила около 8 млн кур. По ее словам, это привело к дефициту яиц в стране и росту цен на них.