Москва, 3 апреля, 2025, 15:33 — ИА Регнум. Украина спонсирует террористов в Сахале и ее необходимо остановить. Об этом 3 апреля заявил глава МИД Мали Абдулайе Диоп.

Global Look Press

«Эти террористы поддерживаются внешними акторами, региональными акторами, которые находятся в нашем регионе, которые помогают этим террористам, организовывают для них тыл, например, Украина», — сказал он по итогам переговоров представителей Альянса государств Сахеля (АГС) с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Дипломат отметил, что Украина буквально спонсирует терроризм, что требует немедленного внимания.

В свою очередь Лавров отметил, что страна оказывает поддержку террористическим группировкам при попустительстве западных стран. Он подчеркнул, что помимо Украины дестабилизации региона содействуют и некоторые бывшие колонизаторы.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 5 августа 2024 года власти Мали разорвали дипломатические отношения с Украиной из-за поддержки Киевом вооружённых террористов, ведущих бои с правительственными войсками. В Бамако отметили, что «с глубоким шоком» восприняли заявление представителя Главного управления разведки минобороны Андрея Юсова о причастности Киева к нападению террористов, которое привело к войне.

На следующий день решение о немедленном разрыве дипотношений с Украиной из-за поддержки Киевом террористических группировок приняли власти Нигера.

В декабре прошлого года посол РФ в Мали и Нигере Игорь Громыко заявил, что Украина открыла второй фронт в Африке, не имея возможности победить Россию на поле боя. Дипломат заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский также потворствует незаконным вооружённым формированиям, которые нападают на дружественные Москве страны Африки.