Москва, 3 апреля, 2025, 15:20 — ИА Регнум. Минфин впервые с января 2024 года начнет продавать иностранную валюту и золото на внутреннем рынке. Об этом 3 апреля сообщила пресс-служба ведомства.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Совокупный объем средств, направляемых на продажу ранее приобретенных иностранной валюты и золота, составляет 35,9 млрд рублей», — говорится на сайте министерства.

Продажи будут проходить с 7 апреля по 12 мая. Общий объем операций в день составит в эквиваленте 1,6 млрд рублей.

Переход от покупки к продаже валюты и золота Минфин объяснил тем, что фактические нефтегазовые доходы в марте были на $65,6 млрд ниже, чем ожидалось. Причиной отклонения стало сокращение объемов добычи нефти и газового конденсата в сравнении с прогнозными показателями, а также уточнением размера налога на дополнительный доход от добычи углеводородов по итогам прошлого года.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин в январе сообщил, что ненефтегазовые доходы России в 2024 году выросли до 25,6 трлн рублей. Это на 26% больше, чем было в 2023 году. Рост этого сектора создает надежную базу для бюджета, которая меньше зависит от ситуации на мировых рынках. Доходы от продажи углеводородов составили 1,3 трлн рублей, что позволяет сохранить объем Фонда национального благосостояния, добавил глава государства.

Агентство Bloomberg 21 января сообщило, что доходы российского бюджета в декабре 2024 года стали рекордными с января 2011 года. При этом госказна РФ пополняется не только от продажи нефти и газа, подчеркнуло издание.