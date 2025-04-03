Москва, 3 апреля, 2025, 15:30 — ИА Регнум. Снег, который выпадет в Москве 6 апреля, не растает и сформирует временный покров, который сохранится на следующей неделе. Об этом 3 апреля рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«В воскресенье к концу дня сформируется временный снежный покров. На следующей неделе прогнозируются отрицательные ночные температуры, а днем совсем небольшой плюс, и поэтому временный снежный покров сохранится», — заявил он в беседе с агентством городских новостей «Москва».

По словам синоптика, в столице в этот период ожидаются небольшие осадки, однако появления сугробов ждать не стоит. При этом ночью температура воздуха на следующей неделе в Москве понизится до –6 градусов, добавил Вильфанд.

Как сообщало ИА Регнум, 2 апреля специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в выходные в Москве ожидается выпадение более 10 см снега. Она сравнила метеорологическую обстановку в столице с 1998 годом, когда снежный покров восстановился 12 апреля и сохранялся до 20 числа.

Ранее в этот же день Позднякова заявила, что за сутки в столице выпало около 70% месячной нормы осадков. Она уточнила, что с 15:00 мск 1 апреля до 9:00 мск 2 апреля в Москве местами выпало до 24 мм осадков.