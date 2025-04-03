Москва, 3 апреля, 2025, 15:11 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп введением пошлин против почти всех стран «жестко нагнул» мировую экономику, а последствия от принятого им решения будут глобальными. Такое заявление 3 апреля сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

По его словам, старые торговые цепочки будут разорваны, однако на их месте возникнут новые. Он также подчеркнул, что российская экономика, несмотря на отсутствие торговли с ЕС и США, всё равно продолжает развиваться.

«Поэтому не стоит суетиться. По бессмертному совету Лао Цзы стоит присесть на берегу и ждать, когда мимо нас проплывёт труп врага. Разлагающийся труп экономики Евросоюза», — написал Медведев в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, Трамп 2 апреля опубликовал список стран, на товары которых с 9 апреля в США начнут взымать пошлины. В большинстве случаев, включая Украину, тариф будет 10%. Размер пошлин на импорт из Китая составит 34%, а при ввозе продукции из ЕС — 20%. России и Белоруссии в этом списке нет.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал ошибкой введение пошлин американскими властями. По его мнению, от этого пострадает мировая экономика. Глава немецкого правительства также заявил, что ЕС готов вести диалог с США, чтобы предотвратить торговую войну. Премьер-министр Франции Франсуа Байру в свою очередь заявил, что новые торговые пошлины, введенные со стороны США, станут катастрофой для мировой экономики.