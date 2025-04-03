Москва, 3 апреля, 2025, 15:24 — ИА Регнум. Европейский союз напоминает тонущий корабль. Об этом 3 апреля заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Европейский союз тонет. Его экономика, политика, промышленность, производство, финансы — все идет ко дну, это же очевидно», — заявила Захарова.

Российский дипломат обратила внимание на то, что экономика ряда европейских стран, в том числе Германии и Франции, активно финансирующих киевский режим, находится в плачевном состоянии.

Как отметила Захарова, ЕС оказался не способен справиться даже с локальным кризисом на Украине.

«В тот момент, когда украинский кризис только зарождался и когда нужно было не оружие, а политико-дипломатические усилия, именно Европейский союз провалил эту миссию», — отметила официальный представитель МИД.

Как сообщало ИА Регнум, американский президент Дональд Трамп 2 апреля объявил о введении базовых пошлин в размере 10% на все импортные товары. Пошлины для ряда стран составят 50%. В список включены 185 государств, в том числе Великобритания и Украина. Россия в списке не значится.

Комментируя эту информацию, заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о плохих перспективах для экономики Европы.

Президент России Владимир Путин в декабре прошлого года заявил, что экономика ЕС и, в частности, Германии переживает сложные времена. Одна из причин такого положения дел — разрыв экономических связей с Россией.